Свыше Т36 млн заплатят нарушители правил благоустройства в Нур-Султане

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Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ – Свыше Т36 млн заплатят нарушители правил благоустройства в Нур-Султане, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«С начала текущего года за нарушение ст. 505 КРКоАП (нарушение правил благоустройства) к административной ответственности привлечено 2021 правонарушителей, наложено штрафов на сумму свыше Т36 млн, в том числе: 176 строительные компании — наложено штрафов на общую сумму около Т11 млн; 110 подрядных организации — на общую сумму более Т6 млн 700 тыс.; 126 обслуживающих организаций (КСК, ТОО) — на сумму порядка Т4 млн; 415 субъектов малого и среднего бизнеса — наложено штрафов на сумму около Т3 млн 900 тыс.; за выгрузку мусора в неустановленных местах более 60 водителя — наложено штрафов на сумму Т2 млн 735 тыс.; за слив нечистот в неустановленных местах около 70 водителей — наложено штрафов на сумму порядка Т2 млн 700 тыс.; за перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных материалов и так далее без покрытия их брезентом или другим материалом на более 73 водителей наложено штрафов на сумму  Т303 040; за вынос грязи на проезжую часть 20 водителей — на сумму Т193  тыс. 190», — говорится в сообщении в субботу.

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