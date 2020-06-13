Нур-Султан. 13 июня. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юге и западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана по-прежнему с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на севере шквалистый, возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза, возможен град. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12, днем порывы 15 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +17+19.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +14+16.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +18+20.

В Акмолинской области днем ожидается дождь, местами с грозой, шквалом, градом, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +16+21.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, шквалом, градом, усилением ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +15+20.

В Костанайской области ожидается дождь, местами с грозой, шквалом, градом, ночью местами, днем по всему региону ожидается ветер 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется сильная жара. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Кызылординской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется сильная жара, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +35+40, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняются сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +17+22.

В Павлодарской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Карагандинской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью без осадков, на юге сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью без осадков, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +10+15.

В Мангистауской области без осадков, сохраняется сильная жара. Днем +33+38, ночью +22+27.

В Атырауской области без осадков, сохраняется сильная жара, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +21+26.

В Актюбинской области днем ожидается дождь, ночью без осадков, на юге сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +17+22.

В Жамбылской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +15+20.

В Туркестанской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Алматинской области днем в горах и предгорьях ожидается кратковременный дождь с грозой, на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +13+18.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды, значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.