В Казахстане нельзя зарегистрировать управляемые по доверенности авто из Армении – МВД РК

Нур-Султан. 16 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане нельзя зарегистрировать управляемые по доверенности автомобили из Армении, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Серик Тусупов.

«Почему нельзя зарегистрировать автомобиль на лиц, управляющих по доверенности или на основании страховых полисов? Здесь есть несколько ограничений, влияющих на данную регистрацию. Во-первых, по договору о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), отчуждение таких автомобилей запрещено до уплаты разницы таможенных пошлин между нашими странами», — сказал Тусупов во вторник на брифинге, посвященном регистрации автомобилей, ввезенных гражданами Казахстана из Армении, во вторник.

Во-вторых, добавил он, один и тот же автомобиль не может состоять одновременно на учете в двух государствах у различных граждан.

«В-третьих, в техпаспорте, выданном в Республике Армения, указано, что имеются ограничения по отчуждению автомобиля», — добавил Тусупов.