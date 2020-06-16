Рыскалиевым вернут ранее конфискованное имущество

Алматы. 16 июня. КазТАГ – Экс-акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву и его брату Аманжану Рыскалиеву вернут ранее конфискованное имущество, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

«Сегодня в 10.00 Верховный суд рассмотрел и удовлетворил кассационный протест генеральной прокуратуры по делу Бергея Рыскалиева. Все конфискованное имущество будет возвращено бывшему акиму Атырауской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что в конце мая 2020 г. генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов внес кассационный протест в Верховный суд РК о пересмотре приговора Бергею Рыскалиеву и его брату Аманжану в части конфискации имущества.

Напомним, МИА «КазТАГ» сообщало, что экс-акиму Атырауской области Бергею Рыскалиеву и его брату Аманжану Рыскалиеву заочно вынесли приговор: Бергея приговорили к 17 годам лишения свободы, а Аманжана – к 16.

Ранее также сообщалось, что в результате судебного разбирательства по делу Б. Рыскалиева и других фигурантов с января 2014 года судом было исследовано 12 блоков преступных деяний: «квартиры», «приватизация объектов», «строительство мостов», «Атырау Курман Курылыс», «деятельность ТОО «Снаб Ойл Строй», «газификация».

На скамье подсудимых находились 22 человека, среди которых бывшие чиновники различного уровня, работники частных подрядных компаний, вовлеченные в организованную преступную группу и выполнявшие заказы областного и городского акиматов, частные лица, занимавшиеся обналичиванием похищенных денежных средств. Все обвиняемые приговорены к срокам от 2,6 до 15 лет лишения свободы.

Сам Б. Рыскалиев объявлен в международный розыск. Следствие считает, что он организовал преступное сообщество, в которое входили три ОПГ, созданные с 2008 по 2011 год.

Указанное ОПС обвиняется в хищениях на сумму более Т71 млрд бюджетных средств.