Нур-СУлтан. 16 июня. КазТАГ – Власти Казахстана хотят пересмотреть подход к подписанию международных договоров, передает корреспондент агентства.

«В регламенте правительства Республики Казахстан (…): пункт 39: дополнить подпунктами 7), 8)следующего содержания: «7) обоснование целесообразности их подписания, ратификации, утверждения, принятия и присоединения к ним, включая определение соответствия проектов международных договоров законодательству и международным договорам Республики Казахстан; 8) оценка возможных политических, правовых, финансово-экономических и иных последствий заключения международных договоров», — говорится в проекте постановления кабмина.

Согласно указанному пункту 39: «Проекты постановлений правительства по вопросам заключения, выполнения, изменения и прекращения международных договоров Республики Казахстан согласовываются с заинтересованными государственными органами посредством ИП ГО по вопросам, относящимся к их компетенции, после чего подлежат юридической экспертизе в министерстве юстиции».