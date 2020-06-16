МЭА улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году

Алматы. 16 июня. КазТАГ — Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

«Спрос на нефть в 2020 году, как ожидается, будет на 8,1 млн баррелей в сутки ниже, чем в 2019 году. При этом самое большое снижение наблюдается в первом полугодии. Наш первый прогноз по 2021 году предполагает рост спроса на 5,7 млн баррелей в сутки – до 97,4 млн баррелей в сутки, что будет на 2,4 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года», — говорится в июньском отчете МЭА, опубликованном во вторник.

Отмечается, что мировое предложение нефти в мае упало на 11,8 млн баррелей в сутки на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+ и в США, и восстановление показателя, как следует из отчета, начнется в 2021 году.

«После падения на 7,2 млн баррелей в сутки в 2020 году мировое предложение нефти восстановится в 2021 году на 1,7 млн баррелей в сутки при условии ослабления ограничений по сделке ОПЕК+, роста добычи в Норвегии, Бразилии и Гайане, а также восстановления добычи в Ливии», — говорится в отчете.

В МЭА напомнили, что страны ОПЕК+ в мае выполнили соглашение о сокращении добычи на 89% от плана, то есть им удалось убрать с рынка 8,6 млн баррелей в сутки из запланированных 9,7 млн баррелей в сутки.

«Лучше всех добычу сокращали Саудовская Аравия, Россия и Алжир, отставали Ирак, Нигерия и Казахстан», — следует из отчета.

Так, 10 стран ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сокращения добычи) в мае сокращали добычу на 86% от плана, снизив добычу на 5,2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия выполнила свою квоту на 100%, снизив добычу до 8,5 млн баррелей в сутки, также полностью или почти свои обязательства выполняли Алжир, Кувейт, ОАЭ. Наполовину договоренности выполняли Ирак (46%), Габон (40%). Нигерия и Ангола достигли только 74% своих квот.

В организации отметили, что страны «не ОПЕК», участвующие в соглашении, напротив, сокращали добычу добросовестнее партнеров из ОПЕК.

Так, Россия, крупнейший производитель нефти в альянсе, выполнила условия соглашения на 97% от плана, снизив добычу до 8,56 млн баррелей в сутки. Близок к плану оказался и Азербайджан (96%). При этом Казахстан сократил добычу нефти только на 73% от квоты. Примечательно, что на 65% свою квоту перевыполнила Мексика, которая отказалась сокращать добычу на более 100 тыс. баррелей в сутки.

По подсчетам МЭА, «Роснефть» снизила добычу в мае на 600 тыс. баррелей в сутки или на 16% к уровню апреля, «Лукойл» снизил на 345 тыс. баррелей в сутки (-21%), «Сургутнефтегаз» – на 295 тыс. баррелей в сутки (-23%). С учетом того, что максимальный уровень сокращения добычи в ОПЕК+ продлен до конца июля, как говорится в отчете, российские нефтяные компании снизят добычу на 1 млн баррелей в сутки в 2020 году.

«Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли – 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года – 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года», — следует из сообщения.

Также сообщается, что коммерческие запасы нефти стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2020 года выросли на 149 млн баррелей или на 4,9 млн баррелей в сутки – до 3,137 млрд баррелей. Отмечается, что объем запасов превысил средний за пять лет уровень на 208,3 млн баррелей.

Напомним, 6 июня сообщалось, что организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласовала продление текущего уровня сокращения добычи нефти еще на один месяц. Также стало известно, что мировые запасы нефти в первом полугодии 2020 года увеличатся на 1,5 млрд баррелей, что является беспрецедентным.

В этот же день в министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что Казахстан поддержал продление сделки между ОПЕК и государствами, не входящими в организацию, по сокращению уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+) на прежних уровнях нефтедобычи.