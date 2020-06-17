Медпомощь не всем будет оказана вовремя в случае беспечного отношения горожан – Кисикова

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Медпомощь не всем будет оказана вовремя при беспечного отношения горожан, заявила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.

«Если горожане будут так же себя вести безответственно и беспечно, то на всех наших врачей и коек не хватит, не всем будет оказана медицинская помощь вовремя», — сказала Кисикова в среду в СЦК.

Она отметила, что «халатное отношение» людей может вызвать итальянский сценарий, когда пациенты лежали в коридорах, не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких и медработников.

Напомним, согласно ст. 320 УК РК неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом в действующем законодательстве РК не содержится такое понятие, как «несерьезное поведение пациента».

1 МРП = Т2778