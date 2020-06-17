Костанай. 17 июня. КазТАГ – Дожди ожидаются в четверг в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 18 июня в Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, шквал. Местами гроза, град, ветер северо-западный, северный 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау 18 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«18 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Днем ветер северо-западный, северный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае утром и днем 18 июня ожидается гроза. Днем ветер северо-западный, северный порывы 18 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма – 90-95%

«Днем 18 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, при грозе ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 18 июня ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.