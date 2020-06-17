Атырау. 17 июня. КазТАГ – Перевахтовка персонала возобновилась на месторождении Тенгиз, сообщает пресс-служба «Тенгизшевройл» (ТШО).

«ТШО и его подрядные организации возобновили процесс перевахтовки персонала с 15 июня», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Основной целью перевахтовки названа безопасная смена работников, находящихся на продленной вахте на Тенгизе, «при этом сохраняя бесперебойную производственную деятельность и выполнение работ «критического пути» реализации ПБР».

Отмечается, что во время перевахтовки весь направляющийся на Тенгиз персонал должен пройти процедуру изоляции, сдачи ПЦР-анализа и подтверждения годности к работе, прежде чем приступить к выполнению своих служебных обязанностей.

«Эти требования обязательны для каждого человека, прибывающего на Тенгизское месторождение. ТШО и его подрядные компании организовали «чистые» (прошедшие санитарную обработку) жилые блоки для всего прибывающего персонала. Работники, уезжающие с месторождения Тенгиз, до посадки в транспортные средства должны получить отрицательный результат ПЦР-анализа. Персонал, отнесенный к категории высокого риска, все еще не допускается на Тенгизское месторождение», — сказано в сообщении.

В компании ожидают, что перевахтовка будет осуществляться поэтапно с обеспечением должного контроля и продлится до середины июля.

«Период вахты вновь заезжающего на вахту персонала будет продлен по согласованию с работником и в полном соответствии с требованиями законодательства РК», — добавили в ТШО.

В пресс-службе напомнили, что строгие требования в отношении изоляции, социального дистанцирования, ПЦР-анализов, ношения масок и соблюдения личной гигиены «все еще действуют на всей территории месторождения Тенгиз».

«ТШО оставляет за собой право применять соответствующие меры в соответствии с контрактами и действующим законодательством в случаях несоблюдения этих требований», — говорится в сообщении.