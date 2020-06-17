Шведский суд вынес решение в пользу Казахстана в деле против Стати

Алматы. 17 июня. КазТАГ — Шведский суд вынес решение в пользу Казахстана в деле против двух молдавских бизнесменов Анатола и Габриела Стати, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«Апелляционный суд Свеаланда вынес решение по делу против Анатола и Габриела Стати в пользу казахстанской стороны – Национального банка Казахстана и Республики Казахстан в лице министерства юстиции», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В Нацбанке напомнили, что разбирательства в Шведских судах продолжались с 2018 года.

«Суду были представлены весомые доводы и доказательства, в том числе свидетельские показания заместителя председателя Национального банка Алии Молдабековой, а также заключения экспертов по английскому, шведскому и казахстанскому праву. Для участия в процессе была привлечена известная юридическая фирма Frank Advokatbyra», — проинформировали в центробанке.

Отмечается, что в ходе процесса Нацбанк Казахстана «доказал безосновательность доводов Стати и подтвердил, что его активы защищены абсолютным иммунитетом, согласно принципам международного права, закрепленным в Конвенции ООН от 2 декабря 2004 года».

Кроме того, Шведский суд обязал Стати возместить Нацбанку и Республике Казахстан «понесенные судебные издержки в полном объеме». Подобные решения, как отметили в пресс-службе центробанка, «считаются крайне редкими в судебной практике скандинавского государства».

«Решение Шведского суда позволит снять арест с активов Национального фонда на сумму около $83 млн и является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Республики Казахстан», — подчеркнули в Нацбанке.

Также в центробанке напомнили, что ранее английский суд установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении арбитражного решения, несмотря на это, в 2017 году Стати добились наложения ареста на активы Нацфонда.

«Национальный банк продолжает отстаивать свои права и интересы в зарубежных юрисдикциях и намерен добиться взыскания причиненного ущерба со Стати», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 23 апреля в пресс-службе министерства юстиции (МЮ) РК сообщили, что Казахстан победил в Высоком суде Англии в процессе по вопросам активов Национального банка – по делу двух молдавских бизнесменов – Анатолу и Габриэлю Стати.