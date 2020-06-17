Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Предварительное обсуждение тендерной и аукционной документации могут внедрить в Казахстане.

«Предлагается внедрить предварительное обсуждение тендерной и аукционной документации, предварительный допуск при осуществлении закупок способом тендера, а также механизм обжалования итогов закупок», — говорится в проекте концепции к проекту закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», представленном в среду.

В документе отмечается, что данная норма направлена на упрощение процедур проведения закупок: «открытости» и «прозрачности».

Напомним, от 15 октября 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать единые правила закупок для субъектов квазигосударственного сектора, в том числе АО «ФНБ «Самрук-Казына», предусматривающие максимальное сокращение оснований для закупок неконкурентными способами, открытость и прозрачность процедур, а также ускорить работу по внедрению единой информационной платформы по закупкам.