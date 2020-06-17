Публиковать отчет о проведенных закупках из одного источника могут обязать заказчиков в РК

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Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Обязать заказчиков размещать на веб-портале закупок отчет о проведенных закупках из одного источника могут в Казахстане.

«Законопроектом предлагается повысить требования для внеконкурсных закупок. В частности, предлагается обязать заказчиков размещать на веб-портале закупок отчет о проведенных закупках из одного источника, с указанием обоснования выбора поставщика, цены заключенного договора и иных существенных условий договора», — говорится в концепции законопроекта «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», представленной в среду.

Также разработчики документа предлагают в целях сокращения оснований для закупок неконкурентными способами провести ревизию оснований осуществления закупок из одного источника путем прямого заключения договора.

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