Реконструкцию шестиполосной трассы Караганда-Темиртау пообещали завершить в течение месяца

Караганда. 17 июня. КазТАГ – Реконструкцию шестиполосной трассы Караганда-Темиртау планируется завершить в течение месяца, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Роман Скляр (вице-премьер – КазТАГ) осмотрел участок автомобильной дороги Караганда-Темиртау. Подрядчики обещают завершить реконструкцию в течение месяца. Трасса стала шестиполосной. Ежедневно по ней проходит больше 20 тыс. автомобилей», — говорится в сообщении в среду.

Также, по данным кабмина, в 2020 году планируется завершение Северного и Восточного обходов вокруг Караганды общей протяженностью 48,3 км.

«Объездная трасса позволит значительно разгрузить дороги внутри областного центра», — сказано в сообщении.

В ходе визита Скляра в Карагандинскую область, по данным пресс-службы, был проинспектирован ход реконструкции автодороги Караганда-Балхаш, участок коридора «Центр – Юг» протяженностью 363 км.

«Движение по трассе подрядчики обещают открыть уже в этом году. Работы идут полным ходом. Также Роман Скляр и Женис Касымбек (аким Карагандинской области – КазТАГ) осмотрели реконструкцию участка «Курты-Бурылбайтал». Здесь ремонт планируют завершить в 2022 году», — добавили в кабмине.