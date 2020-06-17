Минфин Казахстана может получить новые полномочия

Нур-Султан. 17 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство финансов Казахстана может получить полномочия на возбуждение административных дел за нарушение закона о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

«Поправки в кодекс об административных правонарушениях связаны с предоставлением полномочия органам министерства финансов Республики Казахстан возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях за нарушение законодательства Республики Казахстан о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», — говорится в концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Отмечается, что законопроект направлен на устранение противоречий правовых норм между законопроектом «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» (в новой редакции) и действующими законодательными актами.