Более Т900 млрд поступило в бюджет за 2019 год за счет администрирования налогов – МФ РК

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Русские в Казахстане. Ответ Токаеву Русские в Казахстане. Ответ Токаеву
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Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане более Т900 млрд поступило в бюджет в 2019 году за счет администрирования налогов, заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«За счет усиления мер администрирования обеспечено поступление более Т900 млрд», — сказал Жамаубаев на заседании сената по обсуждению отчета правительства Казахстана в четверг.

По его словам, обязательная выписка электронных счетов-фактур с начала 2019 года обеспечила рост поступлений по НДС на товары внутреннего производства в 1,5 раза, поступления по корпоративному подоходному налогу (КПН) выросли на 17%, цифровизация налогового и таможенного администрирования повысила эффективность дистанционного контроля на 35% и налоговых проверок – на 70%, при снижении их количества на 30%, усилен мониторинг ввоза товаров на госгранице с государствами – членами ЕАЭС, расхождение по зеркальной статистике с КНР снижено с 53% до 48%.

«План по доходам без учета трансфертов исполнен на 100,6%, в бюджет поступило Т7,1 трлн», — заключил Жамаубаев.

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