Экс-глава КНБ Нартай Дутбаев вышел на свободу – источник

Алматы. 18 июня. КазТАГ – Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартай Дутбаев вышел на свободу, передает корреспондент агентства со ссылкой на информированный источник.

«Да, Дутбаев вышел на свободу», — подтвердил источник корреспонденту агентства в четверг.

Редакция обратилась за подтверждением указанной информации в КУИС, КНБ и Верховный суд. В Верховном суде пообещали уточнить указанные сведения.

Дутбаев в 2017 году был осужден по обвинению в превышении служебных полномочий.

КНБ РК он возглавлял в период с 2001 по 2006 годы, до этого с 1998 года был заместителем, а затем и первым заместителем комитета нацбезопасности. В системе госбезопасности СССР, а затем и Республики Казахстан работал с 1982 года. В разные годы был советником президента, возглавлял Академию КНБ.