Лаборатории «Олимп» приостановили ПЦР-анализы на COVID-19 в Нур-Султане и Алматы

Нур-Султан. 18 июня. КазТАГ – Клинико-диагностические лаборатории «Олимп» приостановили ПЦР-анализы (полимеразной цепной реакции) на COVID-19 в Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые пациенты, в городах Алматы и Нур-Султан с 19 по 21 июня включительно в лабораториях будут проводиться технические работы и забор на ПЦР-анализ на коронавирус осуществляться не будет. 22 июня забор на ПЦР на коронавирус будет возобновлен. Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласит сообщение, опубликованное в четверг на сайте компании.

Напомним, ранее ИО министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева заявила, что наряду с бесплатным тестированием идет платное тестирование населения.

«Здесь важно, что в приоритетном порядке должны тестироваться те, кто имеет непосредственно клинические и эпидемиологические показания для данного тестирования. Лаборатория говорит о том, что они работают над увеличением объема, в частности в Нур-Султане примут в течение 10 дней, доукомплектуются и увеличат еще мощность лабораторной диагностики», — заверила Актаева.