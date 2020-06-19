Алматы. 19 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. 1 тыс. км горных троп Алматы оцифровали и выставили на сайт ViewRanger, сообщил заместитель руководителя управления туризма Алматы Калибек Акылбеков.

«В прошлом году в Алматы было оцифровано 1 тыс. км горных троп и они были интегрированы в платформу 2gis, а также были выставлены на сайт ViewRanger», — сказал Акылбеков на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, ViewRanger – это мировой сайт, где все трекеры смотрят самые интересные маршруты мира.

Также, в 2020 году планируется реставрация остановки в ущелье «Проходное», а во втором полугодии в Иле-Алатауском Национальном парке планируется открыть центр Аю сай, общей площадью около 1 тыс. кв.м, где туристам будут предложены пешие горные тропы и возможность посещения Музея снежного барса.

В целях повышения качества туристской инфраструктуры, ориентирования в горной местности, за последние три года благоустроено, по словам замруководителя управления, 25 горных маршрутов на более 300 км.

«Также, в 2020 году планируется благоустроить более 200 км горных маршрутов в Большом Алматинском ущелье и установить смотровые площадки на популярных туристских дистанциях – Большом Алматинском озере, водопаде в ущелье Бутаковка и на пике Фурманова», — добавил Акылбеков.