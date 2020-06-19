Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Нур-Султан готовится к масштабной дезинфекции, передает корреспондент агентства.

«В Нур-Султане в выходные проведут очередную масштабную дезинфекцию. Работами будут охвачены места массового скопления людей: парки, скверы, набережные, территории рынков, базаров, ТРЦ/ТД и так далее», — сообщили в пресс-службе акима столицы в пятницу.

Отмечается, что совместно с городскими службами в дезинфекции также примут участие военные.

«Дезинфекционные работы будет проведены как в пешем порядке, так и с помощью распыления со спецмашин. Согласно постановлению городского санврача Жанны Пралиевой, руководители ТРЦ, рынков, базаров, ТД и других мест массового скопления также должны провести дезинфекцию на рабочих местах», — добавили в горакимате.

Городские власти напомнили, что 20-21 июня приостанавливается работа общественного транспорта и всех предприятий, за исключением объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, аптек и продмагазинов у дома (график работы с 10.00 до 17.00).

«Также закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей. 20-21 июня ограничивается передвижение людей по городу, в том числе на личном автотранспорте, за исключением: до места работы (чья деятельность разрешена), в близлежащие аптеки, продмагазины, за получением медуслуг», — говорится в сообщении акимата столицы.