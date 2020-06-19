Назначен председатель комитета по водным ресурсам Казахстана

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Назначен председатель комитета по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен на должность председателя комитета по водным ресурсам», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Алдамжаров ранее с 2018 года возглавлял управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области, до этого в период с 2016 по 2018 годы был заместителем председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства, а еще раньше – в 2015-2016 годы занимал пост директора департамента организационно-контрольной работы, руководителя службы партийного контроля центрального аппарата партии «Нур Отан».