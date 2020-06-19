Перенесших коронавирус казахстанцев призвали стать донорами иммунной плазмы

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Перенесших коронавирусную инфекцию (КВИ) казахстанцев призвали стать донорами иммунной плазмы, передает корреспондент агентства.

«Республиканский центр крови (РЦК) призывает людей, перенесших коронавирусную инфекцию, стать донорами иммунной плазмы, поскольку именно в их плазме крови содержатся антитела к коронавирусу COVID-19 . Переливание такой плазмы пациентам с тяжелой формой течения COVID-19 может предотвратить летальные исходы и ускорить выздоровление. В свою очередь, РЦК гарантирует донорам полную безопасность процедуры донации плазмы, которая проводится на самом современном оборудовании, с соблюдением индивидуального приема доноров, отдельно от общего потока», — сообщили в пресс-службе центра в пятницу.

Как уточнили в РЦК, перед донацией плазмы проводится определение уровня гемоглобина и группы крови, уровня иммунных антител, медицинское обследование.

«Процесс донации плазмы в объеме 400-600 мл занимает в среднем 30-40 минут и осуществляется на специально предназначенном для этого оборудовании. Весь расходный материал, который соприкасается с кровью, является одноразовым и стерильным, вскрытие упаковки с ним осуществляется в личном присутствии донора. Также кровь будет обследована на ВИЧ-1,2, вирусные гепатиты В и С, сифилис методами иммунного и генетического (ПЦР) анализа», — сказано в сообщении.

В РЦК заверили, что персонал работает в средствах индивидуальной защиты и находится под постоянным медицинским наблюдением.

«Воздух в помещениях непрерывно обеззараживается, все поверхности дезинфицируются каждые 30 мин. Ваше здоровье при этом не пострадает, потому что сдача плазмы – это простая, полезная и безопасная процедура. В случае необходимости РЦК предоставляет трансфер», — добавили в центре.

Желающим стать донорами плазмы и помочь в нуждающимся пациентам предлагают связаться ежедневно с 8.00 до 16.00 по телефонам +7 (727) 382 61 43, +7 (727) 246 09 23 или круглосуточно по телефонам +7 777 253 36 56, +7 (707) 928 70 19.

«Конфиденциальность гарантируем. Организуем автотранспорт», — говорится в сообщении.