Атырау. 19 июня. КазТАГ – Передвижения в дневное время запретили в Атырау, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

«В соответствии с новым постановлением главного государственного санитарного врача области, график передвижения в Атырау был изменен. Передвижение жителей и транспортных средств, за исключением экстренных служб и сотрудников стратегических объектов, запрещено с 23.00 до 6.00. А весь общественный транспорт в городе работает с 6.00 до 23.00 в ограниченном режиме», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди населения по соблюдению ограничительных мер.

«Невыполнение требований приведет к административной ответственности и штрафам», — предупредили в облакимате.

Напомним, в соответствии с новым постановлением главного государственного санитарного врача Атырауской области ограничительные меры были усилены с 23.00 17 июня.