Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 10 195

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Число выздоровевших от коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане достигло 10 195, передает корреспондент агентства.

«По состоянию на 19 июня в Казахстане 56 человек выздоровели от КВИ: в городе Нур-Султан – четверо, в городе Шымкент – 15, в Восточно-Казахстанской области – двое, в Атырауской области – 16, в Актюбинской области – трое, в Костанайской области – один, в Павлодарской области – 10, в Туркестанской области – трое, в Мангыстауской области – двое. Всего в стране выздоровели 10 195 человек от COVID-19», — говорится в официальном сообщении в пятницу.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 16 351 случай заражения КВИ, 105 человек умерли, выявлено 7609 бессимптомных носителей COVID-19.