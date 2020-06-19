Против фигуранта дела о хищении Т380 млн по линии МКС РК начато новое расследование

Усть-Каменогорск. 19 июня. КазТАГ – Против фигуранта дела о хищении Т380 млн по линии министерства культуры и спорта Казахстана начато новое расследование, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве учебного спортивного корпуса в городе Риддер Восточно-Казахстанской области зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении одного из указанных заместителей председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК», — сообщает антикоррупционная служба в пятницу.

Чиновник подозревается в получений взятки в сумме Т10 млн и автомашины марки Тоyota Hilux, стоимостью Т13 млн за подписание актов выполненных работ по объекту строительства «Учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер, ВКО».

«Ранее в отношении подозреваемого следственным судом города Усть-Каменогорск санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей», — добавили в «антикоре».

Напомним, 28 мая стало известно, что действующий и бывший замы главы комитета делам спорта и физической культуры МКС РК задержаны по делу о хищении более Т380 млн при строительстве объекта «Учебный корпус на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в городе Риддер», путем незаконного их перечисления на счет подрядчика без фактического выполнения работ. Оба были арестованы сроком на два месяца. 11 июня сообщалось, что чиновник минфина задержан по делу о хищении Т380 млн по линии минкультуры в Риддере. Позже выяснилось, что указанный чиновник казначейства минфина числился подрядчиком по фигурирующему в деле проекте.