Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Ограничительные меры будут оставлены в прежнем объеме только в трех регионах Казахстана, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения РК Лязат Актаева.

«На слайде видно, что только для трех регионов (Западно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей – КазТАГ) ограничительные меры будут оставлены в прежнем объеме. На сегодняшний день дополнительные меры ужесточения введены во всех 17 регионах», — сообщила Актаева в пятницу на заседании правительства.

Как следует из слайда, среднее значение R (репродуктивное число, то есть число контактных лиц, которое в среднем заражает один больной коронавирусной инфекцией – КазТАГ) c 12 по 18 июня составляет в ЗКО – 0,94, в Костанайской и Мангистауской областях – 1,12. Процент занятости коек в этих регионах: ЗКО – 81%, Костанайская область – 23%, Мангистауская – 49%.

Ранее Актаева проинформировала, что усиление карантинных и ограничительных мер следует осуществлять, если показатель R будет превышать 1,3 либо если он будет в диапазоне от 1,15 до 1,3, при этом занятость коек будет выше 70%, либо, когда процент занятости коек будет выше 90% вне зависимости от репродуктивного числа.