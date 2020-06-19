В Казахстане ЕНТ начнется 21 июня

Нур-Султан. 19 июня. КазТАГ — В Казахстане единое национальное тестирование (ЕНТ) начнется 21 июня, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки (МОН) РК.

«ЕНТ начнется 21 июня. В первый день тестирование будут проходить всего лишь 6,5 тыс. абитуриентов. Из 161 пункта проведения ЕНТ в первом потоке будет задействован только 51 пункт, 44 из них расположены в сельской местности. В данном потоке в среднем на один пункт сдачи ЕНТ придется всего по 120 человек», — говорится в сообщении в пятницу.

В ведомстве уточнили, что с 21 июня по 5 июля общее количество составит 15 потоков.

«Заполнение аудитории допускается только до 50%. Соответственно ЕНТ будет проводиться не шесть дней, как позволяет проектная мощность, а 15 дней, чтобы комплектовать небольшие потоки», — проинформировали в МОН.

Также в минобразования отметили, что в каждом из пунктов будут предприняты усиленные меры медико-санитарного характера: прохождение дезинфицирующего тоннеля; обеззараживание обуви на дезинфицирующем коврике; замер температуры; обработка рук санитайзером; предоставление маски.