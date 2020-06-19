«Коронавирус выявлен у Назарбаева. Правительство объявило о новых ограничениях». «Объявили о создании Лиги сторонников «Нур Отан». «Власти решили отдать «Ак жолу» всю национал-патриотическую тему». «Отток «мозгов» и «рук» из Казахстана»

Сетевой Казахстан 19 июня 2020г.

AZATTYQ . ORG . «Коронавирус выявлен у Назарбаева. Правительство объявило о новых ограничениях» — Бывший президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, ушедший в отставку в прошлом году после почти 30 лет правления, но сохраняющий закулисное влияние, заразился коронавирусом, сообщил 18 июня официальный сайт экс-главы государства.

TIME . KZ . «В Казахстане усиливают противокоронавирусные меры» — В предстоящие выходные дни 20-21 июня в города вернется карантин, в медицинской сфере фактически объявлена новая мобилизация. Под председательством премьер-министра Аскара МАМИНА состоялось селекторное заседание межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны. В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА рассмотрены дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в республике.

IA — CENTR . RU . «Вирус играет по-крупному: ждёт ли казахстанцев новый карантин?» — Коронавирус отправил на самоизоляцию половину казахстанского истеблишмента во главе с Лидером Нации Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. В соцсетях люди опасаются нового карантина, но врачи уверяют, что вводить тотальный локдаунв стране – смысла нет. А экономисты считают, что все гораздо проще – казахстанцы его просто не переживут.

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «Если реанимационных палат не будет хватать, врачам придется делать выбор» — Вторая волна оказалась более болезненной, чем первая. При относительно невысоком всплеске заболеваемости подскочила смертность, что НЕ есть хорошо. Почему? Этот вопрос сейчас будоражит многие умы. И причин тут много. Главная из них – полный наш отказ от мер профилактики и социального дистанцирования. Хотя всех предупреждали, говорили со всех каналов. Только не говорите, что не слышали. Как мы всегда говорим, когда прижмет. Это заложено в нас на генетическом уровне. Умерло уже 100 человек. Много это или мало? Как бы это странно ни прозвучало, но мало. И как бы мы ни хаяли наше здравоохранение, но это благодаря тому, что врачи круглосуточно на посту и оказывают помощь.

365 INFO . KZ . «Вторая волна коронавируса в Казахстане: чего ждать населению и бизнесу?» — По мнению экономиста Рахима ОШАКБАЕВА, введение данных мер более чем обосновано — Сейчас реально вторая волна, или же это продолжение первой. Растет пик заболеваемости, что создает высокую нагрузку на систему здравоохранения. Многие люди не могут сдать тесты на Covid-19, пройти развернутую томографию легких, а из-за перегруженности больниц коек на всех может не хватать. Все признаки той, предполагаемой пиковой нагрузки, которую пытались сгладить и избежать, сейчас налицо.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ — «В монастырь со своим уставом?» — Любопытная новость. Известные публичные фигуры, в основном члены токаевского Нацсовета, объявили о создании Лиги сторонников «Нур Отан». «Сторонники», как оказалось, весьма критично настроены к текущей политике правящей партии. Они считают, что «в стране накоплены социальные, экономические и демографические проблемы, которые необходимо решать совместно на основе диалога и сотрудничества». Один из них заявил в своем телеграм-канале без обиняков: «Основная цель нашей Лиги – это публичная дискуссия с представителями партии «Нур Отан». Не все из инициаторов Лиги состоят в партийных рядах, но, тем не менее, хотели бы «поменять что-то внутри партии». Как говорится, подались в монастырь со своим уставом.

KURSIV . KZ . «Зачем партия власти идет в народ» — Важное отличие предстоящей электоральной кампании кроется в новой законодательной реальности, в которой они будут проходить. «Курсив» уже писал об этом: речь идет о введении 30%-ных квот для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках, а также снижении порога для регистрации партий, что может привести к появлению новых игроков на политическом ландшафте. Кроме того, в поствыборном мажилисе начнет работать «парламентская оппозиция». Поэтому предстоящие выборы на всех уровнях для партий становятся важнее, и борьба за депутатские мандаты может стать острее. В центре внимания оказался «Нур Отан» – доминирующая в мажилисе партия, которая заявила о планах провести праймериз – внутренние предварительные выборы кандидатов, которые потом и сформируют партийные списки на выборах-2021.

RITMEURSIA . ORG . «В Казахстане появится парламентская оппозиция» — В Казахстане продолжается реконструкция блока политического законодательства. Вслед за изменениями в законы «О политических партиях», «О выборах» на днях сенатом был принят закон «О парламентской оппозиции». Разработчиком закона выступила партия «Ак жол», имеющая в нижней палате парламента – мажилисе свою фракцию, состоящую из 7 человек. Принятие закона не стало неожиданностью – о необходимости его подготовки президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ говорил еще зимой 2019 года. Долго работать над законом не пришлось, поскольку «Ак жол» предложил вариант этого закона еще в 2013 году. Тогда его сочли ненужным и преждевременным, но спустя 7 лет он пригодился. Кстати, насчет авторства идеи закона об оппозиции возник небольшой спор, поскольку представители Общенациональной социал-демократической партии не преминули напомнить, что аналогичный законопроект был ими разработан и предложен ещё в 2008 году.

EHONEWS . KZ . «Казбек Бейсебаев: полагаю, что власти решили отдать «Ак жолу» всю национал-патриотическую тему» — Известный казахстанский политолог и бывший дипломат Казбек БЕЙСЕБАЕВ ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав наиболее значимые темы, которые больше всего обсуждаются в СМИ и социальных сетях — У нас партия «Ак жол» неожиданно и указом президента превратилась в оппозиционную партию. Пройти в парламент, как союзник правящей партии, а потом стать оппозицией – это, наверно, наш политический ноу хау. «Ак жол», который всегда был верным партнером Нур Отан, не случайно взялся за тему Ашаршылык. Это политтехнологии. Полагаю, что власти решили отдать «Ак жолу» всю национал-патриотическую тему. Так они хотят оттянуть на себя часть казахского электората.

CAMONITOR . KZ . «Отток «мозгов» и «рук» из Казахстана: можно ли его остановить?» — Казалось бы, еще вчера казахстанцы хвастались тем, что, в отличие от узбеков и киргизов, им нет нужды уезжать на заработки за рубеж и выполнять там не самую квалифицированную работу (даже один из министров высказался по этому поводу). Но времена круто изменились, и теперь многие наши граждане в условиях ухудшающейся социально-экономической ситуации не прочь сами стать гастарбайтерами… О том, можно ли повернуть эту тенденцию вспять, а главное – как это сделать, мы беседуем с директором Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета Булатом СУЛТАНОВЫМ.

EXPRESS — K . KZ . «Передача Казпочты в частные руки – госуправленцы расписываются в своей неэффективности?» — Не так давно в средствах массовой информации было обнародовано предложение передать АО «Казпочта» в руки частного инвестора. Идея прозвучала из уст председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана ЕСИМОВА. Народ воспринял эту новость с недоумением, судя по комментариям интернет-пользователей. Ответственные государственные лица поспешили все обосновать, пытаясь убедить нас в том, что это в разы улучшит жизнь миллионам казахстанцев, в заботе о которых они и принимают подобные решения. Дескать, как только Казпочта окажется в частных руках, все изменится в лучшую сторону.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Повышение налогов или экономия на чиновниках – что перевесит?» — В соцсетях накануне ньюсмейкером стала тема возможного повышения налогов для бизнесменов. В массовых рассылках сообщалось, что Министерство национальной экономики и депутаты Сената предлагают повысить корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость. Таким образом они хотят пополнить госказну, которую сами же заметно опустошили всего за несколько месяцев карантина. Эксперты в один голос с предпринимателями резонно протестуют, аргументируя тем, что товары и продукты в разы подорожают, все сборы в итоге лягут на плечи потребителей, а бизнес и вовсе задохнется от непосильных платежей. Но экономисты не просто критикуют, а предлагают свои меры, как можно увеличить резервы бюджета без ущерба бизнесу и гражданам. О них они рассказали корреспонденту Azattyq Rýhy.

CARAVAN . KZ . ««Религия для них служит прикрытием»: тюрколог рассказала, почему казахстанцы продолжают брать токал и откуда это пришло» — Отечественный тюрколог Айман КОДАР рассказала, как в Казахстане зародился институт токал, почему раньше это было обусловлено выживанием, а сейчас превратилось в «прихоть богатых», и как наши отечественные звезды пропагандируют это неоднозначное явление — Я считаю, что это огромное искажение и нарушение самого закона любви. Если человек любит, то должен быть верным. Он сделал выбор в пользу своей жены, и важно сохранять верность, а не заводить вторую жену. Когда человек заводит вторую жену, то он автоматически не верен им обеим. Получается, что мужчина нарушает закон любви, потому что изменяет законным образом, а токалка в большей степени продает свою любовь за деньги и содержание.

FORBES . KZ . «Ринат Балгабаев: Я не буду спать нормально, если начну отрабатывать госзаказы» — Социолог Исатай МИНУАРОВ поговорил с казахстанским PR-специалистом и юмористом Ринатом БАЛГАБАЕВЫМ — Когда я пришел в «Фейсбук», я не писал политические шутки, это были в основном «казахские» темы, про «ағашек» и т.д. Людям это нравилось, и мне тоже. Я помню одну шутку: «Ағашка» – это не роскошь, а средство передвижения по карьерной лестнице». Хорошо помню, как это скринили, и скидывали мне самому. Мне даже предлагали собрать все шутки и выпустить книгу. У меня аудитории разные: в «Фейсбуке» – другая, в «Инстаграме» – вообще другая, в «Телеграм» тоже.

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