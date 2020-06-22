Более 21% сотрудников минэнерго не считают распределение работы равномерным

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более 21% сотрудников минэнерго не подтвердили факт равномерности распределения рабочей нагрузки, сообщает министерство энергетики РК.

Согласились с ответом: «Я считаю, что нагрузка в структурном подразделении распределена равномерно» только 78,43% опрошенных служащих. Они ответили «Да», — следует из отчета «Анализ анкетирования сотрудников министерства энергетики РК», размещенном на сайте министерства в понедельник.

Согласно документу, остальные респонденты не согласились с предлагаемым вариантом ответа или были «не всегда» согласны с ответом.

С ответом: «Мое мнение всегда учитывается непосредственным руководителем», согласилось только 81,26% опрошенных, а с ответом: «От меня никогда не требуют исполнения поручений, выходящих за рамки моих должностных обязанностей» – только 81,9%.

Цель опроса, как заявляется в документе, — мониторинг соблюдения норм служебной этики и состояния морально-психологического климата в коллективе.

Период проведения анкетирования: второе полугодие 2019 года, в опросе приняли участие — 367 человек.