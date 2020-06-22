Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Поликлиники Нур-Султана с 23 июня временно отменят плановые приемы и осмотры пациентов, сообщает пресс-служба акима города.

«С учетом эпидситуации с 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановые приемы и осмотры пациентов. А именно: профилактические осмотры взрослого и детского населения, в том числе скрининги, плановые стоматологические услуги, услуги реабилитации, школы здоровья, медико- соцподдержка, оформление меддокументов на МСЭ, работа дневного стационара, направление на плановую госпитализацию в круглосуточный и дневной стационар», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным горакимата, плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат.

«Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учете, будет проводиться дистанционно с доставкой препаратов на дом. Вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по Национальному календарю прививок. Прием и УЗИ-скрининг беременных женщин остается в прежнем режиме», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что поликлиники столицы будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ.

«Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют», — сказано в сообщении.

По данным городских властей, 22 июня в столице дополнительно развернуто 200 койко-мест.

«Под стационары, в случае необходимости, также будут перепрофилированы и другие учреждения», — добавили в горакимате.