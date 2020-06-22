Цой вернулся в минздрав Казахстана в качестве первого вице-министра

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Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Назначен первый вице-министр здравоохранения Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу министерства здравоохранения назначенного постановлением правительства РК первого вице-министра Алексея Цоя», — говорится в сообщении в понедельник.

Цой с февраля 2019 года до настоящего времени руководил Медицинским центром управления делами президента, до этого был вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения.

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