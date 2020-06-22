Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 23 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Нур-Султане днем 23 июня ожидаются гроза, ветер северо-восточный, северный, порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«23 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«Утром и днем 23 июня в Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-95%.

«23-24 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем 23, сутки 24 июня ветер северный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 24 июня ветер северный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — предупреждают синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.