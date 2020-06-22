Экс-тренер «Кайрата» будет готовить вратарей и голкиперов высшей лиги в Нидерландах

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Алматы. 22 июня. КазТАГ – Экс-тренер «Кайрата» будет готовить вратарей и голкиперов высшей лиги в Нидерландах, сообщают Vesti.

«Австрийский тренер вратарей Саша Март после ухода из «Кайрата» продолжит карьеру в нидерландском «Гронингене». 27-летний специалист подписал двухлетний контракт. В его обязанности входит не только работа с вратарями, но и поиск новых голкиперов.

Как уточняется, в прошедшем сезоне «Гронинген» занял девятое место в чемпионате — турнир завершился досрочно в марте из-за пандемии коронавируса.

«Саша молод и амбициозен. Он уже успел поработать за границей, где приобрел ценный опыт. Мы очень рады, что он усилил наш штаб», — прокомментировал подписание Марта технический директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерюс.

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