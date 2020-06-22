«Карантинные выходные» могут применить не раз – санврач Нур-Султана

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Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – «Карантинные выходные» могут применить не раз, заявила санврач Нур-Султана Жанна Пралиева.

«Карантинные выходные», когда была приостановлена деятельность всех предприятий, была вынужденной мерой. Были закрыты все парки, скверы, не ходил общественный транспорт, людям без необходимости нельзя было выходить на улицу. Люди расслабились, не осознают всю серьезность инфекции. В случае халатного отношения к саннормам, нам придется не раз применять «карантинные выходные». Всем необходимо носить маски и соблюдать соцдистанцию», — сообщила Пралиева в понедельник.

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