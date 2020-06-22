Казахстан передал гуманитарную помощь в 46 вагонах Афганистану

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Алматы. 22 июня. КазТАГ – ​​Казахстан передал гуманитарную помощь в 46 вагонах Афганистану, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Состоялась церемония официальной передачи казахстанской гуманитарной помощи для народа Исламской Республики Афганистан. Гуманитарный груз, доставленный в 46 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидимиологических норм, включает в себя 1900 тонн муки, 500 тонн макаронных изделий, 4 тыс. л подсолнечного масла и 200 тыс. банок сгущенного молока», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, на официальном мероприятии присутствовали представители администрации провинции Балх, МИД Афганистана и посольства Казахстана в ИРА.

Данные продукты питания будут распределены правительством ИРА между нуждающимися регионами страны.

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