Алматы. 22 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Известного гражданского активиста Альнура Ильяшева приговорили к трем годам ограничения свободы в Алматы.

«Суд приговорил: Ильяшева Альнура Кайратовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК, и назначить ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с привлечением его к принудительному труду – по 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания», — сказала судья Залина Махарадзе, оглашая приговор в понедельник.

Суд мотивировал вердикт тем, что при вынесении решения учитывал наличие смягчающих обстоятельств.

Напомним, 17 апреля в Алматы был задержан известный политический активист Альнур Ильяшев. Как заявили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации. 18 апреля Ильяшев был арестован на два месяца. В числе прочего, силовики вменяют ему в вину призыв к властям сложить полномочия и критику в адрес «Нур Отана». Правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает непонятным, как информация о партии Nur Otan в деле и Ильяшева относится к режиму ЧП. В самой партии «Нур Отан» отрицают причастность к преследованию Ильяшева, однако утверждения партийцев противоречат материалам уголовного дела, согласно которым, полиция вменяет политактивисту в числе прочего в вину то, что «в содержании представленных на исследование текстов постов пользователя Альнура Ильяшева имеется негативная информация относительно ОО «Партия Nur Otan».

Суд над Ильяшевым начался 12 июня. Как заявил сам активист в ходе заседания 18 июня, ему могут назначить четыре года восемь месяцев лишения свободы. На следующий день – 19 июня прокурор запросил для Ильяшева три года лишения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета на публичную деятельность сроком на пять лет.

22 июня адвокат Виталий Воронов сообщил о том, что уголовное дело против Ильяшева в одностороннем порядке инициировал полицейский. Сам активист, выступая с последним словом, сказал, что его дело можно назвать «Nur Otan против свободы слова».