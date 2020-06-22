Назначен глава комитета информационной безопасности Казахстана

Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Назначен председатель комитета информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Абдикаликов Руслан Кенжебекович назначен на должность председателя комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Абдикаликов с 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя комитета по информационной безопасности МЦРИАП, до этого в 2019 году был заместителем председателя комитета по информбезопасности МЦРОАП, а еще раньше – в 2016-2019 годы занимал пост заместителя председателя комитета по информационной безопасности МОАП.