Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в понедельник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +13+15.

В Алматы солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +37+39, ночью +19+21.