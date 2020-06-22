Размеры пособий для многодетных семей изменятся с 1 июля в Казахстане

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Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Размеры пособий для многодетных семей изменятся с 1 июля в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Уже с 1 июля 2020 года многодетные семьи начнут получать пособия с измененным размером», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2020 года в Казахстане было введено отдельное пособие для многодетных.

«Пособие предназначено семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат зависят от количества детей – от Т44 448, где четверо детей, до Т77 784, где семеро и более», — уточнили в МТСЗН.

Отмечается, что это пособие уже выплачено порядка 392 тыс. семей. Однако, добавили в ведомстве, «существующие правила несколько ущемляли интересы определенной категории получателей пособия», «ведь семья с 16 детьми получает столько же, сколько семья с семью детьми».

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«Для устранения дискриминирующего фактора главой государства 13 мая текущего года был подписан закон, который установил отдельные размеры пособия для семей, имеющих восемь и более детей. Так, для семьи с восьмью детьми пособие установлено в размере Т88 896, с девятью детьми – Т100 008, с 10 – Т111 120, с 11 – Т122 232, с 12 – Т133 344, с 13 – Т144 456, с 14 – Т155 568, с 15 – Т166 680, с 16 – Т177 792», — проинформировали в минтруда.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день территориальными департаментами комитета труда, социальной защиты и миграции утверждены решения с увеличенными размерами пособия по 1092 делам.

«Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более, чем до достижения 23-летнего возраста)», — сказано в сообщении.

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