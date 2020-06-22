Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Понижение температуры ожидается в ближайшие дни в северной половине территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«После прохождения холодного атмосферного фронта, в северной половине Казахстана местами ожидаются дожди с грозами, и понижение температурного фона ночью до +5+10, днем до +22+27», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 23-25 июня.

Жаркая погода, по ожиданиям синоптиков, сохранится на юге республики.

«Но при этом и здесь не исключены локальные кратковременные дожди с грозами», — отметили в «Казгидромете».