Самый дешевый хлеб – в Кызылорде, самая дорогая гречка – в Усть-Каменогорске

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Цена на хлеб в Казахстане составляет от Т60 до Т152, показал мониторинг цен, составленный корреспондентами агентства.

Самая низкая цена на хлеб наблюдается в Кызылорде – Т60, а самая высокая – в Актобе (от Т87 до Т152).

Один литр растительного масла обойдется в Алматы в Т531, а в Кызылорде – в Т353.

В Кокшетау и Туркестане говядину можно приобрести по цене Т1800 за кг, а в Байконыре цена на нее доходит до Т3570.

В среднем по Казахстану цена на куриные окорочка составляет Т900. При этом в Караганде их можно купить за Т718, а в Атырау – за Т1067.

Самая дорогая гречка – в Усть-Каменогорске (Т657 за кг), а самая дешевая – в Таразе (Т250 за кг).

Цена на десяток яиц доходит в Алматы до Т483, при этом в Петропавловске она составляет Т192.

Цена за пачку макарон весом в 400 кг во всех регионах Казахстана не намного ниже, чем цена за 1 кг.

Так, в Алматы 400-граммовая пачка макарон стоит от Т192 до Т325, а цена за 1 кг колеблется от Т429 до Т488.

В Кызылорде пачка макарон стоит Т103, а 1 кг – Т183. Самая дорогая мука в Алматы – до Т371 за 1 кг, а самая дешевая – в Караганде (Т171).

Если в Таразе 1 кг сливочного масла стоит Т1 тыс., то в Уральске цена доходит до Т3700.

Пачку чая (250 гр.) в Павлодаре можно приобрести за Т890, а в Талдыкоргане – за Т500.

В Таразе 1 кг риса стоит Т237, а в Усть-Каменогорске цена на него доходит до Т1027.

Самое большое количество максимальных цен корреспонденты агентства зафиксировали в Алматы (растительное масло, яйца, макароны, мука), самое большое количество наиболее низких цен – в Таразе (гречка, сливочное масло, рис) и Кызылорде (хлеб, растительное масло, макароны).

Подробный мониторинг цен представлен ниже (таблицы можно увеличить в новом окне):