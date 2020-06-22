Что изменится на рынке жилищного строительства после «секвестра» лишних операторов

Получат ли казахстанцы доступное и достойное жилье по государственным программам?

Квазигосударственные компании плодились-плодились… Их стало настолько много, что уже, вопреки всем законам здравого смысла, им перестало хватать фронта работ. Поначалу уникальные компании со временем стали на одно лицо, поскольку начали заниматься реализацией одних и тех же государственных программ. Представьте себе, какой клубок противоречий, ненужная конкуренция и дубляж функций был у жилищных операторов, которых в стране насчитывалось семь!

Куда уехал КИК?

На это уже не однажды обращали внимание различные эксперты, говоря о том, сколько же ресурсов тратится напрасно (раздутые штаты компаний, содержание административных зданий и обеспечение рабочих мест, зарплаты, соцпакеты и пр.). И вот, наконец, в январе этого года президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал раздутые штаты государственных холдингов, и, в частности, НУХ «Байтерек»: всего у него 63 «дочки», при этом 11 организаций имеют аж 2,8 тыс. сотрудников. «Административные расходы госхолдинга «Байтерек» превысили 54 млрд. тенге, из них 24 млрд тенге только на зарплату. Я, честно говоря, не вижу никаких усилий со стороны руководства «Байтерека» по реформированию холдинга», – подчеркнул президент.

И вот тогда холдинг решил пойти на уступку главе государства и подчистить свои ряды – объединить компании, которые дублируют функции друг друга. Правда, это объединение – лишь компромисс. Поскольку коснется далеко не всех квази, которые бы следовало «оптимизировать».

Итак, 9 июня глава государства подписал закон о сокращении операторов жилищных программ, который вступает в действие с 1 июля с.г.. Три дочерних организаций холдинга «Байтерек» — АО «Казахстанская ипотечная компания» (КИК), АО «Байтерек девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» — объединяются в Единого оператора жилищного строительства.

Остальные сохранят статус-кво, оставив за собой или, напротив, не оставив привычные функции. Например, Жилстройсбербанк, развивающий систему жилищно-строительных сбережений, продолжит выдавать населению льготные жилищные займы. А Фонд развития предпринимательства «Даму» уже скоро перестанет предоставлять субсидии по кредитам предпринимателей, которые занимаются строительством жилья, что позволяет снизить стоимость квадратных метров для конечных потребителей. Вероятно, он вернется к своей привычной деятельности – субсидированию займов в банках.

Еще две компании, к которым были вопросы относительно того, а какую, собственно, ценность представляют они, уходят с рынка жилищного строительства. Так, «Самрук-Казына Контракт» уже год назад прекратила свою работу в сфере строительства и сейчас занимается производственными проектами в рамках «Самрук-Казына». Еще одна организация, «дочка» Национального банка АО «Ипотечная компания «Баспана» продолжит работу по возврату ранее выданных ипотечных займов.

Таким образом, рынок будет расчищен (правда, неизвестно, как надолго), дубляж функций исключен.

Все будет, как в Сингапуре?

На первом этапе Единый оператор будет осуществлять функции по финансированию строительства доступного жилья для очередников акиматов и вкладчиков Жилстройсбербанка. Он же будет гарантировать завершение долевого строительства, а с января 2021 года начнет субсидировать кредиты частных застройщиков. Более того, он будет вправе заниматься реализацией собственных инвестиционных проектов.

Как заявляет заместитель председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ануар Омарходжаев, это позволит холдингу более эффективно реализовать государственную программу «Нұрлы жер» и начать трансформацию к модели сингапурского Совета жилищного строительства и развития (Housing and Development Board).

«В идеале речь идет о том, чтобы Единый оператор комплексно решал вопросы массовой жилищной застройки с необходимой инженерной, социальной и коммерческой инфраструктурой. Особое внимание также должно уделяться своевременному подведению коммуникаций к объектам, поскольку без них невозможно реализовать жилье населению. Думаю, мы обязательно придем к этому», — считает топ-менеджер – холдинг, кстати, проводит эту работу совместно с сингапурскими коллегами.

При этом будет видоизменен формат взаимоотношений с клиентами Жилстройсбербанка. На его базе будет создан институт развития и поддержки – «Отбасы банк», и именно он будет централизованно осуществляющий учет, постановку и распределение жилья. Существующая система очередности из акиматов будет передана в «Отбасы банк», который будет работать по принципу «одного окна» для семей, не имеющих жилья.

«Таким образом, жилищный блок холдинга «Байтерек» создаст простой и замкнутый цикл по обеспечению населения доступным жильем. Единый оператор будет обеспечивать предложение по доступному жилью через финансирование строительства, а «Отбасы банк» будет стимулировать спрос со стороны работающих граждан через льготные жилищные займы», — резюмирует Ануар Омарходжаев.

В итоге казахстанцы, как предполагается, получат возможность улучшить свои жилищные условия, благодаря государственным программам. Само же государство имеет все шансы оптимизировать затраты.

По прикидкам, административные расходы на «жилищный блок» сократятся более чем на 40%, а управленческий аппарат будет сокращен почти в 3 раза. Правда, верить на слово нур-султанцам очень сложно, через некоторое время эти заявления стоит проверить…

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