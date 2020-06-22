Все детсады закроются с 23 июня в Нур-Султане

Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Все детские сады закроются с 23 июня в Нур-Султане, сообщает пресс-служба акима столицы.

«По решению городского санврача Жанны Пралиевой с 23 июня в Нур-Султане приостанавливается работа всех детских садов независимо от формы собственности (как государственных, так и частных). Ранее детсады работали в дежурных группах, где количество детей не должно было превышать 15 человек в одной группе. С учетом эпидситуации и фактов заряжания воспитательниц COVID-19 было принято решение приостановить деятельность детских садов», — говорится в сообщении в понедельник.

Как заявили в горакимате, «в случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы».

«Всего в период карантина детские сады (гос. и частные) посещали всего 20% детей от общего количества. Принятые меры направлены исключительно на сохранение здоровья детей и снижения рисков распространения инфекции. Возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидситуации в городе. Необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию», — сказано в сообщении.