Награды журналистам Казахстана

Алматы. 23 июня. КазТАГ – Решением правления Союза журналистов Казахстана по итогам республиканского творческого конкурса лауреатами премии Союза журналистов Казахстана 2020 года стали:

Репортерская работа – Волошина Екатерина, корреспондент северо-казахстанской районной газеты «Айыртауские зори» – за оперативное освещение общественно-политических событий в регионе;

Юбилейная дата – Калиев Санат, корреспондент областной газеты «Актюбинский вестник» – за документальные очерки о земляках – героях Великой Отечественной войны, посвященные 75-летию Победы;

Поисковый материал – Ельдесов Дастан, заведующий редакцией информационно-аналитического портала «Казак Yнi» – за цикл публикаций о развитии казахского языка;

Телевизионная работа – Кобеева Гульбагда, журналист столичного бюро телекомпании «КТК» – за творческий подход в серии телесюжетов на актуальные темы;

Журналистское расследование – Джалдинов Аскар, шеф бюро в Астане республиканской газеты «Время» – за поиск ранее неизвестных фактов и свидетельств, их анализ в книге «Вне протокола. О тайнах громких преступлений в Казахстане»;

Научно-популярная работа – Потапов Станислав, научный сотрудник музея-заповедника «Иссык» – за видеофильм «Юрта времени. Особенности кочевой цивилизации»;

Исследовательская работа – Есболат Айдабосын – руководитель службы новостей телеканала «Жетысу» – за авторскую программу «Қателiк» (Ошибка);

Радиоработа – Янгибаева Нуржамал, ведущая Казахского радио и радио «Шалкар» – за цикл радиопередач о великих ученых-мыслителях «Шығыс жулдыздары»;

Совместной премией Союза журналистов Казахстана и редакции атырауской газеты «Ақ Жайық» имени основателя издания Абдильды Мукашева награждена журналист из Астаны Коскина Айнур.

За выдающиеся заслуги и весомый вклад в развитие прессы почетными журналистами Казахстана стали Алибай Сапаргали (Жамбылская область), Батырханова Сагат (Карагандинская область), Биркле Сергей (Костанайская область), Воронько Ольга (Павлодарская область), Губанов Вячеслав (Акмолинская область), Елубай Ондасын (Восточно -Казахстанская область), Кадыков Берикбай (Алматинская область), Курманкина Назира (Северо-Казахстанская область), Мынжас Темир (Мангистауская область), Рахманкулов Абдималик (Туркестанская область), Сактапов Мухтар (Кызылординская область), Сисенбердиев Абдихалык (Атырауская область), Сыикова Роза (Западно-Казахстанская область), Суюнов Есенгельды (Астана), Табеев Кайым-Мунар (Алматы), Тажиев Онгар (Шымкент), Отемис Рахымжан (Актюбинская область).