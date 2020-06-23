Темиртаусцы мерзнут из-за «АМТ» – Ногаев

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Население Темиртау в Карагандинской области мерзнет из-за негодного технического состояния ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«По Карагандинской области. На ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» установлено шесть энергетических котлов. В отопительный сезон должны работать пять котов, один котел должен находиться в резерве. Однако из-за неудовлетворительного технического состояния происходит аварийный вывод функционирующих котов. При аварийных остановках основного оборудования «АрселорМиттал Темиртау» возникает дефицит тепловой мощности для населения Темиртау», — сказал Ногаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, возникает высокий риск замораживания системы теплоснабжения при низких температурах окружающей среды.

Министр добавил, что к проблемным относится и состояние некоторых других систем: исчерпан эксплуатационный парковый ресурс турбины №5 на АО «Риддер ТЭЦ», неудовлетворительно техническое состояние турбины №1 на Уральской ТЭЦ, нет денег на ремонт основного оборудования Кентауской ТЭЦ.

Ногаев также отметил, что задолженность коммунально-бытовых потребителей в Казахстане высока и до сих пор в стране существуют бесхозные электрические сети.