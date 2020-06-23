Срок реализации указа по списанию процентов по кредитам у населения намерены продлить в РК

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Срок реализации указа президента Касым-Жомарта Токаева по списанию процентов по кредитам у населения намерены продлить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В правилах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан по беззалоговым потребительским займам в банках второго уровня (БВУ) и микрофинансовых организациях (МФО), оплату комиссии за оказание платежных услуг, а также списания штрафов и пени гражданам Республики Казахстан (…) пункт11 изложить в следующей редакции: «11. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в соответствии с заявкой на финансирование, представленной фондом (проблемных кредитов, ФПК – КазТАГ), в срок до 15 апреля 2020 года со дня ее получения в пределах предусмотренных средств перечисляет в фонд средства, выделенные на снижение долговой нагрузки (…)», — говорится в проекте постановления правительства, опубликованном 22 июня.

В действующем указе крайним сроком подачи заявки от ФПК указано 10 декабря 2019 года. Соответственно, с 12 декабря 2019 года на 17 апреля 2020 года планируют сместить срок перечисления фондом средств на счета БВУ и МФО по просроченным кредитам, с 13 декабря 2019 года на 20 апреля 2020 года хотят перенести срок погашения задолженности должников банками и МФО, с 20 декабря 2019 года на 27 апреля 2020 года – срок пересмотра банками и МФО графика платежей по займам, предоставления в ФПК информации по погашению.

Если по действующим правилам ФПК был обязан предоставить Нацбанку информацию о погашении займов до 23 декабря 2019 года, то с принятием поправок данный срок может сместиться на 30 апреля 2020 года.

«Сложилась ситуация, когда уязвимые в социальном плане граждане в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. После окончания сроков, предусмотренных действующим постановлением, выявлены лица, подпадающие под действие указа, однако по причине отсутствия данных в информационных системах государственных органов (неоцифровки), их задолженность не была погашена. В этой связи, для полного охвата лиц, подпадающих под действие указа президента РК от 26 июня 2019 года №34 «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан» предлагается продлить сроки реализации указа. Продление сроков окажет помощь таким гражданам, даст им возможность улучшить финансовое положение своих семей», — говорится в обосновании к поправкам.

Напомним, 26 июня 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам. При этом кредит должен был быть оформлен не позднее 1 июля 2019 года, не должен был быть передан коллекторской компании, а его сумма не должна была превышать Т3 млн.

29 августа в Национальном банке Казахстана заявили, что 30 июля банки и микрофинансовые организации (МФО) завершили работы по списанию штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам 1 192 834 заемщикам на сумму свыше Т33,62 млрд.

5 ноября МИА КазТАГ сообщило, что процесс списания штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам в Казахстане могут продлить.

27 ноября было опубликовано постановление правления Нацбанка РК о внесении изменений в постановление «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями», согласно которому были ужесточены

требования к выдаче беззалоговых потребительских займов.

24 января 2020 года агентству КазТАГ стало известно, что в 2020 году на социальную поддержку задолжавших по потребительским кредитам физических лиц в Казахстане хотят потратить из государственного бюджета Т114,9 млрд.