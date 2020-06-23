Казахстан и Кыргызстан готовятся подписать соглашение по радиотелестанции «Западная»

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Казахстан и Кыргызстан готовятся подписать соглашение по радиотелевизионной станции «Западная», передает корреспондент агентства.

«Целью настоящего соглашения является совместное использование, эксплуатация, пребывание и взаимное обеспечение доступа обслуживающего персонала операторов телерадиовещания сторон на РРС-15 «Западная», — говорится в представленном во вторник проекте соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о совместном использовании радиорелейной станции РРС-15 «Западная».

Согласно документу, содержание и расходы, связанные с использованием РРС-15 «Западная», осуществляется за счет средств «Казтелерадио» и «Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей, телевидения и радио» Кыргызстана.

«В отношении граждан Кыргызской Республики из числа обслуживающего персонала РРС-15 «Западная», в случае совершения ими противоправных действий против Кыргызской Республики осуществляется юрисдикция Кыргызской Республики. В иных случаях осуществляется юрисдикция Республики Казахстан. Правопорядок, безопасность, особый режим и охрану РРС-15 «Западная» устанавливает и обеспечивает казахстанская сторона», — указано в документе.

Проект соглашения предусматривает порядок совместного использования радиотелестанции, оговаривает порядок допуска на объект и все другие аспекты, связанные с совместной эксплуатацией объекта.

РРС-15 «Западная» расположена на казахстанско-киргизской границе с казахстанской стороны. Это самая высокорасположенная радиотелевизионная станция Казахстана. Она находится на Тянь-Шаньском хребте в 150 км от Тараза на высоте 3,5 тыс. м над уровнем моря.