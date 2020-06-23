Токаев: Усиление карантина не является поводом для депрессии и упаднических настроений

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Усиление карантинных мер не является поводом для депрессии и упаднических настроений, считает президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Отдельные граждане и вовсе стали верить слухам об отсутствии болезни. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Поэтому правительство вновь усилило карантинные меры. Но все это не повод для упаднических настроений, для депрессии», — сказал Токаев на онлайн-форуме Biz Birgemiz во вторник.

При этом он отметил, что «мы должны продолжать жить полной жизнью».