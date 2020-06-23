После отмены режима чрезвычайного положения мы расслабились – Токаев

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. После отмены режима чрезвычайного положения мы расслабились, считает президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня по всему миру распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы. Наша страна не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима чрезвычайного положения мы расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и государственные служащие подумали, что опасная фаза уже позади, уже пройдена», — сказал Токаев на онлайн-форуме Biz Birgemiz во вторник.

По его словам, произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медицинские правила и предписания.