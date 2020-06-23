Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял участие в общенациональном онлайн-форуме Biz Birgemiz. (…) Президент в ходе форума выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления заболевшим соотечественникам», — говорится в сообщении во вторник.

По последним данным, в Казахстане зарегистрирован 18 231 зараженный коронавирусом, 11 158 – выздоровевших, 127 – летальных случаев и 10 625 – бессимптомных носителей.