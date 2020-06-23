Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 24 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 24 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Ночью и утром 24 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«Днем 24 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днем 24 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее днем 24 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.